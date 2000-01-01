команда Lakmus Bar & Bottle shop
Алексей
Шеф—повар 5 разряда. Работает поваром с 17 лет. Один из наших волшебников, кто радует вас самыми вкусными блюдами в нашем баре. У Алексея богатый послужной список и опыт...
Павел
Повар с 2013 года. Обучался у шеф-повара в ресторане японской кухни. С 2016 работал поваром в итальянском ресторане “Balzi rossi” обучался у итальянского шеф повара Emanuele Mongillo...
кирилл
—Управляющий баром и бармен Lakmus Bar & Bottle shop.
—Экперт в пивной индустрии, зачекал более 15.000 уникальных сортов пива.Посетил 50+ пивных заводов России...
олег—руководитель Lakmus Bar & Bottle shop
Идейный вдохновитель и автор
Lakmus Bar & Bottle shop Олег Ченцов.
Открывая данное заведение, у меня была мечта создать место, где можно просто лампово посидеть, выпить. Вот так просто, даже для себя, со своими друзьями. Получилось лучше, чем я ожидал! Помимо того, что мы постоянно работаем на увеличение позиций пива, еще и стали активно развивать нашу кухню. К нам приходят, людям нравится наше отношение к гостям. Как итог, мы получили заведение для отличного местопровождения и общения не только тех, кто пришел со своей компанией, но и между гостями, персоналом. Мы имеем дружный локомотив у которого одна цель - приятно провести время.