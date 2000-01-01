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Москва, м.Шаболовская
Конный переулок 12
+7 (967) 024-78-48 Позвонить
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lakmus bar

& bottle shop

Уютный бар с эксклюзивной кухней, огромным выбором крафтовых напитков и дружеской атмосферой ради которой хочется вернуться.

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Lakmus Bar & Bottle Shop расположен в историческом доме 1890 г. постройки в районе Якиманка.

Москва, м.Шаболовская
Конный переулок 12
+7 (967) 024-78-48
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Наш принцип

душевный сервис и предоставление большого выбора для посетителей.

Мы собрали отличную дружную команду людей, которые не перестают развиваться и любят свое дело. Наша работа - это не рутина, а стиль жизни. Мы отдыхаем, радуемся, общаемся вместе с вами. Посещая нас, не удивляйтесь простому дружескому общению, ведь, как правило, мы относимся к нашим клиентам как к близким друзьям. Этим Lakmus Bar & Bottle shop и отличается от остальных заведений, своей дружелюбностью и открытостью. У нас всегда есть что покушать и чем остудить жерло вулкана:) При этом открыть для себя что-то новое.

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О НАС
CRAFT BEER
EXCLUSIVE AND ORIGINAL
special recipe

Полноценная кухня

Блюда из смокера, бургеры, горячие и холодные закуски.

Уютный интерьер

Комфортные диваны и барная стойка. Открытая кухня.

400+

Обновляющихся редких и эксклюзивных сортов пива.

20+

Кранов свежего разливного пива на любой вкус и цвет.

Полноценная кухня

Блюда из смокера, бургеры, горячие и холодные закуски.

Уютный интерьер

Комфортные диваны и барная стойка. Открытая кухня.

400+

Обновляющихся редких и эксклюзивных сортов пива.

20+

Кранов свежего разливного пива на любой вкус и цвет.

наши позиции крафтового пива

КУХНЯ

БЛЮДА ИЗ СМОКЕРА

БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Техасский брискет. (с 2-мя гарнирами на выбор)

Свиные ребра. (с 2-мя гарнирами на выбор)

Цыпленок корнишон со свежими овощами.

Две булочки Бао с рваной свининой.

990 руб

850 руб

650 руб

490 руб

КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ СМОКЕРА
БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ
САЛАТЫ
ГОРЯЧЕЕ
ЗАКУСКИ К ПИВУ
Бургер с брискетом из смокера.
Бургер Блю-чиз.
Гриль бургер с беконом.
Бургер с арахисовой пастой и брусничным соусом.
690 руб
520 руб
520 руб
490 руб
Куриный бургер.
450 руб
Хот-дог с говяжьей колбаской и салатом коул-слоу.
390 руб
Фирменный хот-дог.
350 руб
КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ СМОКЕРА
БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ
САЛАТЫ
ГОРЯЧЕЕ
ЗАКУСКИ К ПИВУ
Тар-тар из говяжьей вырезки.
Салат с грушей и горгондзолой.
Цезарь с курицей.
Коул-слоу.
690 руб
550 руб
500 руб
220 руб
КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ СМОКЕРА
БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ
САЛАТЫ
ГОРЯЧЕЕ
ЗАКУСКИ К ПИВУ
Куриные крылья в соусе BBQ
Говяжьи колбаски (с гарниром на выбор)
Хрустящий ролл с курицей и сыром
Фалафель с овощами в лаваше
490 руб
490 руб
390 руб
390 руб
КУХНЯ
БЛЮДА ИЗ СМОКЕРА
БУРГЕРЫ И ХОТ-ДОГИ
САЛАТЫ
ГОРЯЧЕЕ
ЗАКУСКИ К ПИВУ
Магаданские креветки (подаются охлажденные)
Ассорти и вяленого мяса (говядина, курица, свинина, индейка)
Начос с сырным соусом и халапеньо
Сырные палочки с ягодным соусом
650 руб
450 руб
350 руб
350 руб
Кукуруза на гриле
250 руб
Картофель фри с беконом и сырным соусом
290 руб
Картофель фри с соусом на выбор
220 руб
Чесночные гренки с соусом тар-тар
220 руб

команда Lakmus Bar & Bottle shop

Алексей

Шеф—повар 5 разряда. Работает поваром с 17 лет. Один из наших волшебников, кто радует вас самыми вкусными блюдами в нашем баре. У Алексея богатый послужной список и опыт...

Павел

Повар с 2013 года. Обучался у шеф-повара в ресторане японской кухни. С 2016 работал поваром в итальянском ресторане “Balzi rossi” обучался у итальянского шеф повара Emanuele Mongillo...

кирилл

—Управляющий баром и бармен Lakmus Bar & Bottle shop.
—Экперт в пивной индустрии, зачекал более 15.000 уникальных сортов пива.Посетил 50+ пивных заводов России...

олег—руководитель Lakmus Bar & Bottle shop

Идейный вдохновитель и автор
Lakmus Bar & Bottle shop Олег Ченцов.

Открывая данное заведение, у меня была мечта создать место, где можно просто лампово посидеть, выпить. Вот так просто, даже для себя, со своими друзьями. Получилось лучше, чем я ожидал! Помимо того, что мы постоянно работаем на увеличение позиций пива, еще и стали активно развивать нашу кухню. К нам приходят, людям нравится наше отношение к гостям. Как итог, мы получили заведение для отличного местопровождения и общения не только тех, кто пришел со своей компанией, но и между гостями, персоналом. Мы имеем дружный локомотив у которого одна цель - приятно провести время.

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Мы создали все условия для отличного отдыха

Бесплатный Wi-fi

Предоставляем высокоскоростной интернет бесплатно для наших посетителей.

Мягкая мебель

У нас можно уютно посидеть на мягком стуле или комфортно расположиться на диване.

Контактная барная стойка

Можно посидеть, выпить и поговорить прямо у барной стойки. Мы не штатная единица, а часть атмосферы Lakmus Bar & Bottle shop.

Регулярные ивенты

Командный шэринг новых позиций, встречи с частными пивоварнями, презентации новых сортов и др.

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Бизнес-ланч
С 12:00 до 16:00

Суп, Салат, Напиток

340 руб

Суп или Салат, Горячее, Напиток

390 руб

Суп, Салат, Горячее, Напиток

490 руб

Томатный куриный суп с фасолью

300 г

Овощной крем-суп

300 г

Суп (на выбор)

Салат (на выбор)

Салат с булгуром и овощами

150 г

Овощной салат с тунцом

130 г

Горячее (на выбор)

Паста с курицей и грибами

300 г

Котлета домашняя
с картофельным пюре

300 г

Сэндвич с курицей BBQ

300 г

Сэндвич с тунцом

300 г

Напиток (на выбор)

Компот

130 г

Чай черный/зеленый

130 г

Американо

130 г

Фанта/швепс + 30 руб

130 г

Бизнес-ланч
С 12:00 до 16:00

Суп, Салат, Напиток

340 руб

Суп или Салат, Горячее, Напиток

390 руб

Суп, Салат, Горячее, Напиток

490 руб

СТОИМОСТЬ
МЕНЮ

Бизнес-ланч
С 12:00 до 16:00

СТОИМОСТЬ
МЕНЮ

Томатный куриный суп с фасолью

Салат с булгуром и овощами

Паста с курицей и грибами

Котлета домашняя с картофельным пюре

Овощной крем-суп

Овощной салат с тунцом

Сэндвич с курицей BBQ

Компот

Американо

Сэндвич с тунцом

Чай черный/зеленый

Фанта/швепс + 30 руб

Суп (на выбор)

Салат (на выбор)

Горячее (на выбор)

Напиток (на выбор)

300 г
150 г
300 г
300 г
300 г
130 г
300 г
130 г
130 г
300 г
130 г
130 г

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следи за новостями Lakmus Bar & Bottle shop
Москва, м.Шаболовская
Конный переулок 12
+7 (967) 024-78-48 Позвонить

события и новости в Lakmus Bar & Bottle shop

о нас
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контакты
блог
Москва, м.Шаболовская
Конный переулок 12
+7(967)024-78-48 Позвонить
Политика конфиденциальности
web-designer Aleksandr Shubin
Знакомьтесь! Это Алексей, шеф-повар!
Да-да, он один из наших волшебников, кто радует вас самыми вкусными блюдами в нашей баре.

Алексей работает поваром с 17 лет.
Окончил Тираспольской Техникум Коммерции в Приднестровье.

У Алексея 5 разряд повара.

Первым местом работы в Москве был американский бар Dstandart. Отработав поваром полгода, Алексея пригласили открывать американский проект Hooters.

На наш вопрос: «Как тебе проект?».
Мы получили такой ответ: «Очень интересный проект, особенно девчонки ».

Проработав там 2 года, Алексей перешёл в сеть Boston Seafood & Bar на должность су-шефа.
Далее получил предложение поработать шеф-поваром в премиальном ресторане Spettakolo под руководством Джей Миллера.

Вы не поверите, но в 2019 году Алексея пригласил шеф-повара Кремля возглавить ресторан в комбинате питания в Кремлёвском.

Алексей согласился, отлично справлялся на новом и получил бесценный опыт.

Уже в 2021 году Алексей познакомился с нашим замечательным руководителем и просто хорошим человеком-Олегом Ченцовым.

Олег предложил Алексею возглавить бар в должности шеф-повара.

- Алексей, как тебе работа в Лакмусе?

- Мы собрали замечательную команду и запустили проект LAKMUS. Проработав год, мы стали очень классным и дружным коллективом, где собрались настоящие профессионалы! Я счастлив, что попал сюда.
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