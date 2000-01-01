команда Lakmus Bar & Bottle shop

Алексей

Шеф—повар 5 разряда. Работает поваром с 17 лет. Один из наших волшебников, кто радует вас самыми вкусными блюдами в нашем баре. У Алексея богатый послужной список и опыт...

Павел

Повар с 2013 года. Обучался у шеф-повара в ресторане японской кухни. С 2016 работал поваром в итальянском ресторане “Balzi rossi” обучался у итальянского шеф повара Emanuele Mongillo...

кирилл

—Управляющий баром и бармен Lakmus Bar & Bottle shop.

—Экперт в пивной индустрии, зачекал более 15.000 уникальных сортов пива.Посетил 50+ пивных заводов России...

олег—руководитель Lakmus Bar & Bottle shop

Идейный вдохновитель и автор

Lakmus Bar & Bottle shop Олег Ченцов.